Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İçin 7 Bin Ek Kadro

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 7 bin çarşı ve mahalle bekçiliği kadrosu ihdas edildi.



Olağanüstü Hal Kapsamında bazı düzenlemeleri içeren 690 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Buna göre, "İl İdaresi Kanunu"nda yapılan değişiklikle, Jandarma Genel Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılarak genel kolluk kuvveti vasfına ve İçişleri Bakanlığına tamamen bağlanması sağlandı.



6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu"na getirilen düzenlemeyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından ele geçirilen ve milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemeleri delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilecek.



Askeri yasak bölgelere ilişkin düzenleme



2565 sayılı "Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu"na getirilen değişiklikle Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birliklerinin halihazırda konuşlu bulunduğu hizmet binaları, karakollar ve benzeri yerler için Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden çıkmalarının sonucu olarak "askeri yasak bölge tanımı dışında" kendiliğinden özel güvenlik bölgesi oluşturulmasına imkan sağlandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının halihazırda devam eden yabancı ülkeler ile eğitim ve işbirliği faaliyetleri askeri eğitim iş birliği anlaşmalarının, anlaşma takvimi sonuna kadar devamı İçişleri Bakanlığınca sağlanacak.



Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine tanınan gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerine ilişkin mali muafiyet ve istisna hükümleri, Jandarma Genel Komutanlığı hakkında da uygulanacak.



Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının birliklerince talep edilen içme ve kullanma sularına ilişkin analizler, Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlarda ücretsiz yapılacak.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının gıdalarında yapılacak denetim hizmeti, satın alma amaçlı yapılan denetim ve kontrol hizmetlerini kapsamayacak. Denetim ve kontrollerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yaptırım uygulanmayacak, uygunsuzlukla ilgili ilgili komutanlık tarafından önlem alınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bunların bağlı birimlerine ilgili kanunun "İşletmelerin kayıt ve onayı" maddesi uygulanmayacak.



Çarşı ve mahalle bekçiliği için ilave 7 bin kadro



Söz konusu 690 sayılı KHK ile 29 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6749 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"un beşinci maddesinde de değişiklik yapıldı.



Buna göre, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum, grup ya da terör örgütlerine üyeliği, iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı nedenle suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenlerin pasaportları ilgili pasaport birimlerince iptal edilebilecek. Düzenlemeyle, nihai değerlendirmeye göre iptalinin gerektiği kanaati oluşursa pasaport iptal edilecek.



Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 7 bin çarşı ve mahalle bekçiliği kadrosu ihdas edildi.