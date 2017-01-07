Çarşı"Dan Öğrencilere Yardım

Beşiktaş Spor Kulübü'nü destekleyen taraftar grubu Çarşı'nın Ankara'daki taraftarlarınca başlatılan, köy okulları yardım projesi kapsamında Çorum'da 250 öğrenciye kırtasiye ve giysi yardımı yapıldı.



Çarşı Taraftar Grubu tarafından başlatılan, UNİ BJK, Öveçler ve Mamak Futbol Okulları ile Hacettepe ve Kırıkkale Üniversitesi'nin desteklediği proje çerçevesinde Çorum merkeze bağlı Ovasaray Köyü Şehit Arslan Eren İlkokulu ile Karahacip Köyü Şehit Erdal Öztaş İlkokulundaki öğrenicilere kırtasiye ve giyim eşyası yardımı yapıldı.



Proje kapsamında yardım faaliyetlerine katılmak üzere Çorum'a gelen Ankara Çarşı Taraftar Grubu Derneği Başkanı Sancar Eskin, Çorum'a yaklaşık 30 kişilik ekiple geldiklerini söyledi.



Yardıma muhtaç kim olursa yanlarında olmaya çalışacaklarını belirten Eskin, "Çünkü iyi insan olunmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. Bu soğuk havalarda yırtık ayakkabıyla, yamalı montlarla okula giden öğrencilerimizin sevinci görülmeye değerdi. Genç kardeşlerimizin hayatlarına Beşiktaş'ı da dahil ettiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Ovasaray Şehit Arslan Eren İlkokulu Müdürü İbrahim Balcı da yapılan yardımdan dolayı Ankara Çarşı Taraftar Grubu'na teşekkür etti.