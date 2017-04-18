Çarşı'da Tarih Yeniden Canlanacak

Manisa genelinde gerçekleştirdiği yatırımlarla Manisa'nın çehresini değiştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da projeleriyle kentin tarihi dokusunu ortaya çıkarıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler İlçesi Çarşı Mahallesinde sokak sağlıklaştırma çalışması başlatılarak bölgedeki harabe görüntü şehre değer katan bir görümüne dönüştürülüyor.



Kentteki tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için başlattığı çalışmalarla, Manisa'daki gizli güzellikleri ortaya çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2. Etap 2. Kısım Sokak Sağlıklaştırma projesine başladı. Çarşı Mahallesinde kentsel sit alanı içerisinde bulunan 305, 306, 307, 297, 296, 291, 292, 281, 282 numaralı adalarda yürütülecek olan sokak sağlıklaştırma çalışmalarında dükkan ve işletmelerde bulunan kötü görünüme sahip tüm detaylar değişecek. Tarihsel doku ile modern yapının sentezi şeklinde hayata geçirilen restorasyon çalışmaları tamamlandığında bölge sakinlerine olumlu katkı sağlanacağı düşünülüyor.



Muhtardan pankartlı teşekkür



Çarşı Mahallesi Muhtarı Vahit Karacalar ve bölge esnafı başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları nedeniyle memnuniyetini dile getirerek mahallede teşekkür pankartı astılar. Gerçekleştirilen çalışmaların ardından bölgedeki güzelliğin ortaya çıkacağını vurgulayan Çarşı Mahallesi Muhtarı Vahit Karacalar, "Şuan harabe ve bakımsız bir görünümde olan sokakların, yürütülen çalışmaların ardından daha farklı bir görünüm kazanacağını düşünüyorum. Bölgedeki tarihi dokuyu da yeniden ortaya çıkacak çalışmalar nedeniyle mahalle sakinlerimiz adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - MANİSA