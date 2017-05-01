Çarşambasporlu Futbolcular Paralarını Alamadıklarını İddia Etti

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çarşambaspor futbolcuları paralarını alamadıkları iddiasıyla basın açıklaması yaptı.



Çarşambasporlu futbolcular adına basın açıklamasını Çarşambasporlu futbolcu Emrah Sağıroğlu yaptı. Sağıroğlu yaptığı açıklamada, "Sezon başı profesyonel ligde sözleşme olmadığı için herkesin alacağı, 'söz' doğrultusunda gerçekleşmektedir. Sezon başında bütün takıma ayrı ayrı peşinatlar doğrultusunda senet imzalatılmıştır. Futbolcuların alacakları büyük bir gurur meselesi olmuştur. Aldığımız paralara gelince, anlaşılan paranın dışında hiç bir şey talep edilmemiştir. Herkes hakkını istemektedir. Sezonun son maçından önce yönetim bize gelerek; paralarımızı son maçtan sonra vereceklerini söylemiştir. Daha sonra yönetimin 'Haziran sonundan önce kimse para talep etmesin' demesi üzerine futbolcular bir açıklama yapmak durumunda kalmıştır. Bunu duyan yönetim alacaklarımızı referandumdan sonraya bırakmıştır. Nisan'ın sonuna geldiğimizde alacaklarımızı talep etmemiz üzerine hiçbir dönüş olmamıştır. Bunun üzerine biz de bu gün işçilerin hakkı olan, kendimizin hakkı olan paramızı alabilmek için bu açıklamayı yaptık" dedi. - SAMSUN