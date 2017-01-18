Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir Açıklaması

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık fiyatlarında son dönemde görülen artışın devam edeceğini düşündüklerini söyledi.



Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir düşüşte olan fındık fiyatında son günlerde artış yaşandığına işaret etti.



"Yaklaşık 3 aydır yavaş yavaş eriyen fiyatlarda son haftalarda bir kıpırdanma görüldü." diyen Aydemir, şunları dile getirdi:



"Bu kıpırdanmanın en büyük nedeni Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık konusunda yaptığı açıklamadır. 9 liraya kadar gerileyen fiyatlar Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından 12 liraya kadar yükseldi. Fındık fiyatlarında son dönemde görülen artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Fındık fiyatındaki gerilmenin temel nedeni belirli firmaların bu alanda tekelleşmesi ve fındık alımlarının sadece bu şirketler aracılığı ile yapılmasından dolayıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından süreç değişmiş ve fındık değer kazanmaya başlamıştır."



Aydemir, fındık fiyatlarının şu anki haliyle üreticinin masrafını zor karşıladığını belirtti.



Fiyatların artmasının üreticilerin elini rahatlatacağını ifade eden Aydemir, "Ürün bakımından geçirilen kısır yılın ardından fiyatlardaki düşüş üreticiyi mağdur etti. Fiyatlardaki artışın devam etmesi durumda üreticinin de mağduriyeti son bulacak." diye konuştu.