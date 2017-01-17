Çarşamba Pazarının Geçici Yeri Belli Oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kapalı Pazar yerinin çatısının çökmesinin ardından Çarşamba pazarının kurulacağı geçici alan belli oldu.



Aşırı kar yağışı sonrası 20 bin metrekarelik kapalı pazaryerinin çatısının çökmesinin ertesi günü, çarşamba pazarı hal binası önünde kurulmuştu. Kapalı pazaryerinin çökmeyen bölümünün de riskli olması ve çöken bölümde hafriyatların temizlenme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle bu hafta çarşamba pazarının kurulacağı alan tartışma konusu olmuştu. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Sebze Meyve ve Gıda Pazarcıları Derneği Başkanı İdris Kahraman, Biga Pazarcılar ve Festivalciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Ircı'nın katıldığı toplantıda pazarcılarla bir araya geldi. Biga Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şeker, Zabıta Amiri Erkan Yavuz ve Zabıta Komiseri Mustafa Çakmak da toplantıda yer aldılar.



Yapılan toplantılar sonucunda dernek temsilcileriyle birlikte verilen kararı Biga Belediye Başkanı İsmail Işık açıkladı ve pazarcıların görüşleri dikkate alınarak plan revize edildi. Son yapılan görüşmelerin ardından Başkan Işık, "Köklübağ Düğün Salonu ve hal tarafı, ön tarafı Turgut Özal Caddesi konfeksiyoncuların. 302 Sokak, Şehit Eyüp Atan Caddesi, 306, 312 ve 314 sokaklar ve buradan yine Yeniceköy'e çıkan yol sebzecilerin. Ara sokaklar dahil. 301 Sokak, set yolu ve devamındaki Şehit İbrahim Akkuş Caddesi, 314 Sokak ise müstahsillerin ve son bölüm köy pazarını koyuyoruz. Çökme tehlikesi nedeniyle kimse kapalı pazaryerine yaklaşmayacak. Çeşitli ihtiyaçlar için Düğün Salonu'nu açtıracağız. Belediye hizmet binası kullanılabilecek. Bu hafta ışıklar konusunda bir şey yapamayız, ancak gelecek hafta elimizden geldiğinde tüm sorunları çözeceğiz. Bir doğal afet yaşadık. Hep birlikte üstesinden geleceğiz. Eksiklerimiz olabilir. Hep birlikte tamamlarız önümüzdeki haftalarda. Daha sonrası için ise görüşmelerimiz devam ediyor. Çökme riski olmayan, daha uzun vadeli ve ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek bir proje üzerinde çalışıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Daha sonra yine toplanır, birlikte değerlendiririz. Amacımız en kısa sürede çözüme kavuşturmak" dedi. - ÇANAKKALE