Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Bakır Açıklaması

Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır, Samsun'a içme suyu sağlanan Çakmak Barajı'nın etrafındaki fındık bahçelerinin bir an önce organik üretime geçerek kimyasal gübrelerden arındırılması gerektiğini söyledi.



Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organik üretime geçmenin her geçen gün daha büyük önem arz ettiğini vurguladı.



"Bazı yerlerin ise özel bir aciliyeti var. Bu noktalar da içme suyu havzaları." diyen Bakır, şunları dile getirdi:



"Samsun'un içme suyunun sağlandığı ve yaklaşık 700-800 bin insanın su içtiği Çakmak Barajı havzası da bunlardan biri. Bu bölgede insanların kimyasal gübrelerden organik gübrelemeye geçmesi için elimizden geldiğince mücadele veriyoruz. Çünkü kimyasal gübreler içme suyu havzasına bu kadar yakın bir alanda insanların sağlığını da tehdit ediyor. Vatandaşların ürünlerinin verimi ve kalitesi artsın diye tarlalarına ektikleri bu gübreler yağmur ve doğa olayları ile baraj suyuna karışıyor. Bu da bu suyu tüketen insanlar için büyük bir tehlike."



Organik fındık üretimi konusunda karşılaştıkları en büyük zorluklardan birinin organik gübre bulma sıkıntısı olduğuna işaret eden Bakır, şöyle devam etti:



"Biz Çakmak Barajı havzasında birlik olarak yeterli çalışmayı yapıyoruz. Tarım danışmanlarımız ve bizler sürekli bölgedeki üreticileri ziyaret ederek organik üretime geçmeleri konusunda alanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuda Samsun Büyükşehir Belediyesinin de bizlere organik gübre bulma konusunda bir katkısı oldu. Fakat bu katkı çok da yeterli gelmedi bizim bu alanı kimyasal gübrelerden kurtarabilmemiz için daha büyük desteklere ihtiyacımız var. Bu mücadele insanların içtikleri suyun temizliği için yapılan bir mücadele bu konuda daha büyük destek istiyoruz. Bir kez daha söylüyoruz Samsun zehir içmesin."