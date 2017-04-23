Çarşamba MHP İlçe Başkanı Düzgün Yeniden Seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün yeniden seçildi.



Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde yapılan olağan kongrede Düzgün seçime tek aday olarak girdi.



Kongrede divan heyetinin seçiminin ardından faaliyet ve mali raporlar ibraz edildi ve oylamaya sunuldu.



Düzgün, yaptığı konuşmasında zor bir süreçte genel merkez tarafından ilçe başkanlığına atandıklarını ve görevi layığı ile yerine getirdiklerini söyledi.



247 delegenin oy kullandığı seçimde düzgün 242 oy alarak yeniden başkan seçildi.



Kongreye İl Başkanı Taner Tekin'de katıldı.