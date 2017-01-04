Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu

Çarşamba'da operasyonda 90 uyuşturucu hap ile 6 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.



İlçede bir otomobilde uyuşturucu satıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili bulmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemenin ardından otomobilin yerini tespit eden ekipler takibe başladı.



Yapılan takip sonucu otomobil durduruldu. Otomobilden inen kişi kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu yakaladığı sahsın kaçarken cebinden çıkardığı paketi çalılık bir alana attığı görüldü.



Polis ekipleri otomobilde bulunan İ.C.Ç. ve kaçan T.A'yı gözaltına aldı.



Polis ekipleri, T.A'nın attığı pakette, şahısların evlerinde ve araçta yaptıkları aramada 90 uyuşturucu hap ve 6 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C.Ç. ve T.A. mahkemeye çıkarıldı. İ.C.Ç. denetimli serbestlik şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, T.A. tutuklandı.