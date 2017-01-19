Çarşamba'da Asayiş

Çarşamba'da bir otobüste yapılan kontrolde aranan bir şahıs ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu karayolu üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı.



Ekipler, bir şahsın şüpheli hareketleri üzerine yaptıkları GBT sorgusunda, söz konusu kişinin farklı suçlardan yakalama kararı olan Çetin M. (41) olduğunu belirledi. Araçta başka bir şahsın çantasında yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Çetin M. ile çantasında ruhsatsız tabanca bulunan Kaan A. gözaltına alındı.