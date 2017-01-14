Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'ın 83 yaşında vefat eden babası Sadettin Dündar toprağa verildi.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu dün yaşamını yitiren Sadettin Dündar için Ömerli Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul katıldı.
Dündar'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zeyfeli mezarlığındaki aile kabristanlığında defnedildi.
Çarşamba Belediye Başkanı Dündar'ın Acı Günü
Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'ın 83 yaşında vefat eden babası Sadettin Dündar toprağa verildi.
Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'ın 83 yaşında vefat eden babası Sadettin Dündar toprağa verildi.
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