Carrie Fisher'lı Star Wars 8 Fotoğrafı!

Carrie Fisher'ın geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmesinin ardından, sanatçının Star Wars (Yıldız Savaşları) filmlerinde beraber rol aldığı aktörler düşüncelerini, üzüntülerini, anılarını ve kişisel fotoğraflarını sosyal medyada Fisher'ın onuruna paylaştılar.



"Star Wars: The Force Awakens" aktörü Oscar Isaac de bu yayınlardan birinde Star Wars Episode VIII setinde, Pinewood Studios'un arkasında çekilmiş ve Fisher ile Mark Hamill'in bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.



Isaac, fotoğrafa eşlik eden yazıda Fisher'ın sahteliklere veya boş laflara hiç tahammülü olmadığını söylemekteydi. Ayrıca Fisher'ın hareketlerin ötesini ve arkasında yatanları, en zor derslerle öğrenilmiş bir bilgelik sayesinde farklı bir açıdan gördüğünü de belirtirken yazısını, "seni çok özleyeceğiz Carrie" cümlesi ile bitirmekteydi.



Perşembe günü yayınlanan fotoğraf, Skywalker ikizlerinin yeni filmde giyecekleri daha karanlık kostümlere ilk bakışı göstermekte.



Fisher, Star Wars Episode VIII filmindeki Leia rolünü tamamlamıştı ve kalp krizi sebebiyle ani ölümünden önce, Star Wars Episode IX filminde de Leia rolüne devam etmeyi planlamaktaydı.



Rian Johnson tarafından yönetilen Star Wars Episode VIII, ABD'de 15 Aralık 2017 tarihinde gösterime girecek...