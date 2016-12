Carrie Fisher Annesi Debbie Reynolds ile Birlikte Gömülecek

Geçtiğimiz salı günü hayatını kaybeden Yıldız Savaşları'nın Prenses Leia'sı Carrie Fisher ve bir gün sonra ölen oyuncu annesi Debbie Reynolds'ın birlikte gömüleceği açıklandı.



Todd Fisher yaptığı açıklamada, kız kardeşi Fisher ve annesi Reynolds'a ortak bir cenaze töreni hazırlayacaklarını ve ölen aile fertlerinin birçok ünlünün gömülü olduğu Forest Lawn-Hollywood Hills Mezarlığı'na defnedileceğini söyledi.



Debbie Reynolds and Carrie Fisher will have a joint funeral and be buried together https: //t.co/p3GLZarbPh pic.twitter.com/d5SAUDFaBT— Los Angeles Times (@latimes) December 31, 2016



Todd Fisher cenaze töreni hakkında herhangi bir tarih vermezken, ölen yakınlarının hayranları için halka açık bir anma merasimi düşündüklerini ancak bu planın henüz kesinleşmediğini belirtti.



Öte yandan cumartesi günü Tayvan'ın başkenti TaiPei'de Yıldız Savaşları filmi hayranları tarafından hayatını kaybeden Carrie Fisher için bir anma töreni hazırlandı. Filmde Prenses Leia'yı canlandıran Fisher için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan Tayvanlılar ışın kılıçlarını ellerine alarak ünlü oyuncunun ölümünden dolayı üzüntülerini dile getirdi.



Star Wars fans raise their Lightsabers in tribute to Carrie Fisher.



Beautiful ?? pic.twitter.com/xsQLQtZJlY— Star Wars Logics (@StarWarsLogics) December 31, 2016



60 yaşındaki ünlü oyuncu Carrie Fisher geçtiğimiz salı günü Londra'dan Los Angeles'a seyahat ederken uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş ve tüm dünyadaki sevenlerini yasa boğmuştu.



Tags: ile Cenazaler birlikte Ölüm Kaliforniya annesi Debbie Los Angeles Fisher Carrie Hollywood Reynolds gömülecek magazin dünyasi Gepost: 31 december 2016