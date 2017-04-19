Carrefoursa'nın Yeni Hipermarketi Hizmete Açıldı

CarrefourSA'nın Adana'daki yeni hipermarketi M1 Adana Alışveriş Merkezi'nde hizmete açıldı.



CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, açılış töreninde yaptığı açıklamada, 5 yıldır ilk defa hipermarket açtıklarını söyledi.



Ergin, yaklaşık 5 milyon liralık yatırımla Adana CarrefourSa Hipermarketini faaliyete geçirdiklerini belirterek, "4 bin 500 metrekare alanda açtığımız hipermarketimizde vatandaşlarımız geniş bir yelpazeye sahip ürün çeşidiyle hem tasarruflu hem de keyifli alışveriş yapabilecek. 30 bine yakın farklı ürünü tüketicilerimizin beğenisine markette çalışan 104 çalışanımızla birlikte sunuyoruz." diye konuştu.



Taze gıda başta olmak üzere CarrefourSa kalitesini öne çıkaran bütün ürünleri Adanalılara sunduklarını dile getiren Ergin, şöyle devam etti:



"Taze gıdanın adresi olarak kebabın merkezi Adana'yı farklı bir lezzetle, balık yemeye alıştırmak istiyoruz. Adanalılar, dilerlerse balık reyonumuzdan taze balıklarını satın alabilecekler. Satın aldıkları balıkları isterlerse temizletip, pişirttikten sonra yiyebilecek veya paket yaptırabilecekler. Burada Türkiye'deki 630'uncu mağazamızda ilk defa plastik sepet kullanıyoruz. Adana'daki müşterilerimize daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Bunun için daha yüksek kalitede hizmet sunacağız. CarrefourSa olarak bugüne kadar 'önce müşteri' diyerek en kaliteli ürünü, en uygun fiyata tüketicilerimizle buluşturarak tasarrufun adresi olduk. Bundan sonra da bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz."



CarrefourSa Hiper Mağazalar Satış Direktörü Şenol Arpacı da Adanalıların ihtiyaç duydukları ne lazımsa yeni hipermarketlerinde bulabileceklerini dile getirerek, "Hipermarketimizde sadece taze gıda ürünleri değil, tekstilden elektroniğe, kırtasiyeden züccaciyeye ve bahçe gereçlerine kadar ihtiyaç duydukları ne lazımsa bulabilecekler." ifadesini kullandı.



Açılışa vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.