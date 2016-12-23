Carrefoursa'dan Kış Lastiklerinde Kampanya

CarrefourSA, Lassa veya Bridgestone marka kış lastiklerinde kampanya başlattı.



Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, CarrefourSA, 1 Aralık 2016'dan itibaren yasal olarak zorunlu olan olan kış lastiği uygulaması kapsamında tüketicilerin hem hayatını hem de cebini düşünerek yeni bir kampanyaya imza attı.



Kampanya kapsamında kış lastiği tercihini CarrefourSA'lardan yapanlar, CarrefourSA kart ile 4 adet Lassa veya Bridgestone marka lastik aldıklarında hem 100 TL değerinde puan kazanacak hem de lastik sayısında göre 6 ay veya bir yıl ücretsiz yol yardımından faydalanabilecek.



Kış lastiğini CarrefourSA'lardan tercih edip ödemesini Paraf ile yapanlar da 650 lira ve üzeri lastik alışverişlerine yüzde 10 indirim kazanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, kış aylarında kar ve buzlanma dolayısıyla yollarda oluşan olumsuz şartların otomobillerde kullanılan lastiklerin önemini daha da artırdığını belirtti.



Ergin, "Güvenli bir sürüş için canımızı ve sevdiklerimizi içinde taşıdığımız araçlarımızı mevsim koşullarına hazırlamalıyız. CarrefourSA olarak biz de bu kapsamda müşterilerimiz için avantajlı bir kampanya hazırladık. Uyguladığımız kampanya ile müşterilerimiz hem kaliteli lastikleri uygun fiyatlara alacak hem de yol yardımı fırsatından yararlanmış olacaklar." ifadelerini kullandı.