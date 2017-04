Carrefoursa, 'coğrafi Işaretli' Ürünlerini Sergiledi

CarrefourSA, 'Coğrafi İşaretli' ürünlerini sergiledi



Can Mert ŞİMŞEK/ANKARA(DHA)- TÜRKİYE organize perakende sektörünün markalarından olan CarrefourSA, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak Finike Portakalı'ndan Mardin Şekeri'ne, Safranbolu Lokumu'ndan Kars Eski Kaşarı'na ve Ayvalık zeytinyağı çeşitlerini Türkiye'nin dört bir yanından tedarik ederek marketlerinde tüketicilerinin beğenisine sunduğu coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı.



Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Ankara Ticaret Odası tarafından 28 ? 29 Nisan tarihlerinde ATO Congresium'da düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katıldı.



CarrefourSA, ülkemizde ilk kez düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ndeki standında marketlerinde tüketicileriyle buluşturduğu yedi farklı ürün grubunu sergiledi. CarrefourSA'nın standında Denizli Leblebisi, Gaziantep Fıstığı, Giresun Tombul Fındık, Aydın İnciri, Gümüşhane Dut Pestili, Gümüşhane Kömesi, Mersin Cezeryesi, Siirt Fıstığı, Mardin Şekeri, Safranbolu Lokumu, Osmaniye Yer Fıstığı ve Çorum Leblebisi'nden oluşan kuruyemişler, Yalova Kivisi, Urla Sakız Enginarı, Kars Eski Kaşarı, Ayvalık zeytinyağı, Taşköprü Sarımsağı ve Finike Portakalı olmak üzere yedi farklı coğrafi işaretli ve başvuru aşamasındaki ürün grubu yer aldı.



'TAZE GIDANIN ADRESİ OLARAK COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ RAFLARIMIZA TAŞIYORUZ'



Zirve kapsamında 'Türkiye'de Coğrafi İşaretlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri' başlıklı panelde bir konuşma yapan CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece, şunları söyledi: 'Ülkemiz kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısıyla müthiş bir zenginliğe sahip. Tarih boyunca her konuda birçok zenginlik barındıran, kendine özgü binlerce ürünümüz var. Böylesi bir mirasın hem yaşatılması hem de halkımız tarafından bilinmesi adına başta Türkiye'nin Sabancısı Sabancı Holding ve CarrefourSA olarak bizler yoğun bir gayret gösteriyor ve tüm faaliyetleri destekliyoruz. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülke, coğrafi işaretli ürünleriyle ekonomisine katkı sağlıyor. Bu ülkelerin de başında, 1800'lü yıllardan beri coğrafi işaretli ürünlere yatırım yapan Fransa geliyor. CarrefourSA olarak Fransız ortağımızın sahip olduğu sorumluluğu ülkemiz adına taşıyor, bu sorumluluk ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ülke olarak sahip olduğumuz potansiyeli çok daha fazla öne çıkarmalıyız. Coğrafi işaretli ürünlerimizi yurt dışına taşıyarak Carrefour'un faaliyet gösterdiği 30'dan fazla ülkedeki pazarda görmek ve ülke ekonomimize yeni bir kapı daha açarak katma değer oluşturmak istiyoruz. Çünkü ülke olarak böylesi zengin bir ürün yelpazesine sahip olmanın getirdiği avantajları hak ediyoruz' dedi.



'2017, ARICILARA SAHİP ÇIKTIĞIMIZ BİR YIL OLACAK'



'Coğrafi İşaretli ürünler, sürdürülebilir tarımcılık hedefiyle gerçek üreticileri korumak ve kırsal kalkınmaya teşvik etmek adına büyük önem taşıyor. Tam bu noktada da arıcılığın önemi ortaya çıkıyor' diyen Ayşin Işıkgece; 'Türkiye, dünya ballı bitkiler florasının yüzde 75'ine sahip. Avrupa ülkelerinde bulunan yaklaşık 11 bin 500 çiçekli bitki türünün 3000'i endemik olmak üzere 9000'den fazlası Türkiye'de bulunuyor. Böylesi bir coğrafyada arılar, 1 kilogram bal yapmak için tam 120 milyon çiçeği ziyaret ederlerken polenleri bitkiler arasında taşıyarak tükettiğimiz taze gıdanın üçte birinin üremesini sağlıyorlar. İşte bu sebeple coğrafi işaretli ve yerel özellikli ürünlere katma değer yaratmak, hayvan sağlık ve hayatına saygı göstermek, üreticilerle sürekli ve iyi ilişkiler teşkil etmek, agro-ekoloji ilkelerine uygun çevre sağlığına duyarlı olmak amacıyla arıları korumalıyız. 2017 yılı, CarrefourSA'nın arıcılara sahip çıktığı, sözleşmeli arıcılık modeliyle destek verdiği, pazar bulmalarına yardımcı olacağı ve yaptıkları işi hem teknik açıdan hem de pazarlama açısından çok daha iyi bir noktaya taşıyacağı bir yıl olacak. İnanıyoruz ki arılar yoksa hayat yok olur' dedi.



CarrefourSA'nın birçok farklı coğrafi işaretli ürünü tüketicilerle buluşturduklarının altını çizen Işıkgece, 'Taze gıdanın adresi CarrefourSA olarak sebze'meyve, süt ürünleri, zeytinyağı gibi ürün gruplarında bol ve çeşitli ürünleri tüketicilerimizle buluşturmaya özen gösterirken ürünlerimizin yüzde 99'u yerli ürünlerden oluşuyor. Ürün yelpazemize baktığımız zaman tescil süreci tamamlanmış ürünler, raflardaki yerini alırken tescil başvurusunda bulunduğumuz ürünler Alanya Avakadosu ve Lamas Limonu için de adeta gün sayıyoruz. Bu konuda tüketicilerimize taahhüt ettiğimiz bol ve çeşitli ürün sözümüzü yerine getirmekten mutluluk, yelpazeyi her geçen gün genişletiyor olmaktan da büyük heyecan duyuyoruz? dedi.



Türkiye'de coğrafi işaretler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen zirve süresince üretimin canlandırılması, ürünlerin katma değerinin arttırılması ve kırsal istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda oturumlar gerçekleşti.



