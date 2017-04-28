Carrefoursa Coğrafi İşaretli Ürünlerini Sergiledi

Organize perakende sektöründe faaliyet gösteren firmalardan CarrefourSA, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine katılarak, aralarında Finike portakalı, Mardin şekeri, Çorum leblebisinin de yer aldığı birçok ürünü tanıttı.



CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece, ATO Congresium'daki fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak yerel değerlerin korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi.



Fransız Carrefour şirketinin coğrafi işaretli ürünler konusuna çok hakim olduğunu belirten Işıkgece, Sabancı Holdingin de konuya aynı hassasiyetle yaklaştığını ifade etti.



Yurt genelinde 204 coğrafi işaret tescili almış ürün bulunduğunu anlatan Işıkgece, "Aslında potansiyel çok yüksek. Biz bu potansiyele çok güveniyoruz. Coğrafi işaret almamış çok büyük bir hazinenin üzerinde oturuyoruz." dedi.



Işıkgece, coğrafi işaretli ürünlerin satışını bir rekabet unsuru değil, herkesin sahip çıkması gereken bir konu olarak gördüklerinin altını çizerek, "Şu an reyonlarımızda bulunan 75 ürünün sayısını hızla artırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.



Tüketici ve üreticinin coğrafi işaretli ürünler konusunda bilinçlenmesinin önemine işaret eden Işıkgece, bu çerçevede arıyla ilgili bir proje başlatacaklarını bildirdi. Düşen arı popülasyonunu yeniden artırmak için arıcılarla sözleşmeli tarım üzerine çalışacaklarını ve gerçek balı, müşterileriyle buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Işıkgece, proje kapsamında arıcı ve balcılara pazarlama ve markalaşma konusunda bilgi verileceğini kaydetti.



Işıkgece, coğrafi işaretli ürünler konusunda 5 yıldır çalıştığını dile getirerek, "Başladığımız nokta ile şu an bulunduğumuz noktayı kıyaslarsak büyük gelişme var. Bu konudaki bilinç düzeyi gitgide artıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerini yurt dışına taşımayı amaçladıklarını belirten Işıkgece, "Carrefour'un faaliyet gösterdiği 30'dan fazla ülkedeki pazarda bu ürünleri görmek ve ülke ekonomimize yeni bir kapı daha açarak katma değer oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.