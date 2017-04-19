Carrefoursa 630'uncu Marketini Adana'da Açtı

ADANA (İHA) – CarrefourSA, 5 yıl aradan sonra ilk hipermarketini M1 Adana Alışveriş Merkezi'nde hizmete açtı.



Türkiye'nin organize perakende sektörünün öncü markası olan Sabancı Holding ve Carrefour'un iştirakinde 1993 yılında kurulan CarrefourSA, 5 yıl aradan sonra ilk hipermarketini Adana'da M1 AVM'de hizmete açtı. Toplam 5 milyon TL yatırımla, 4 bin 500 metrekarede 104 personel ile hizmete giren hipermarketin açılış kurdelesini CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, CarrefourSA Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı ve diğer ilgililer kesti.



"Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek istiyoruz"



Açılış sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Müdür Ergin, CarrefourSA'nın 630'uncu marketini açtıklarını ve bundan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Ergin, "Ben Adanalıyım. 5 yıl sonra ilk hipermarketi Adana'da açmak da ayrı bir olay. En son konseptlerimizi dünyada uyguladığımız birçok konsepti buraya getirdik. Balık reyonumuzda avlanma yasağı olduğu dönemlerde dahi 50 çeşidimiz var. Türkiye'de ilk defa plastik sepet kullanıyoruz burada. Bu da çok yeni bir şey. Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Bunun için de daha yüksek seviyede daha yüksek çıtada bir hizmet vereceğimize inanıyoruz" dedi.



Daha sonra CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, beraberindekiler ile birlikte hipermarketi gezdi. Vatandaşlar da açılış nedeniyle markete yoğun ilgi gösterdi. - ADANA