Carrefoursa 630'ncu Mağazasını Adana'da Açtı

CARREFOURSA, yeni konseptteki 630'ncu mağazasını Adana'da düzenlenen törenle açtı.



Kentte daha önce açılan mağazayı kapatıp M1 Alışveriş Merkezi içinde hizmete girenyeni mağazanın açılışına CarrefourSA Genel Müdürü Ziya Hakan Ergin, kurum yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeni açılan mağazada bir çok yenilğin olduğunu belirten Ziya Hakan Ergin, "5 yıldır ilk defa bir hipermarket açıyoruz. Bunun kendi memleketim Adana'da olması ayrıca gurur verici bir olay. En son konseptlerimizi, dünyada uyguladığımız bir çok yeniliği buraya getirdik" dedi.



5 MİLYONLUK YATIRIM



Yeni hipermarkete 5 milyon lira yatırım yaptıklarını belirten Ergin şöyle devam etti:



"Bir çok yenilik var burada. Bu duvar, gördüğünüz gibi yeni bir alandır. Hiç bir hipermarketimizde olmayan bir alan. Balık, Türkiye'de bazı yerlerde uygulamaya soktuk ama burada tekrar devreye girdi. Bugün av yasağının olduğu dönemde dahi 50 çeşit balığımız var. Bu mağazamızda bir çok yenilik var. Ayrıca 5 milyon lira yatırım yaptık. Türkiye'de ilk kez plastik sepet kullanıyoruz burada. Bu da çok yeni, dünyada yeni kullanılan bir şey. Adana'daki müşterilerimize daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Bunun için de daha yüksek seviyede, daha yüksek çıtada bir hizmet vereceğimize inanıyoruz. Bu Türkiye'de 630'ncu mağazamız. Adana'da bir fırsat çıktı. M1 Alış Veriş Merkezi'nin başarısını hepimiz biliyoruz. Buranın cazibesine kapılmamak mümkün değil."



- Adana