Çarptığı Yayanın Elini Bırakmadı

Samsun'da kamyoneti ile geri geri gelirken yayaya çarparak yaralanmasına sebep olan sürücü, yaralının elini ambulansla götürülene kadar bırakmadı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki 55 EA 475 plakalı kamyonet ile geri geri gelirken yaya 85 yaşındaki Selahattin Başar'a çarptı. Yaşlı adam kazada yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Yerde yatan yaralı Selahattin Başar'a sağlık ekipleri müdahale ederken sürücüsü Ramazan K. ise üzüntüsünden ne yapacağını şaşırdı. Yaralı yaşlı adamın elini tutup bırakmayan Ramazan K., kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Selahattin Başar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN