Çarptığı Temizlik İşçisinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Bulgaristan'da Yakalandı

BURSA'da, kullandığı otomobil ile çarptığı bisikletin sürücüsü belediye temizlik işçisi 41 yaşındaki Ramazan Sağlık'ın ölümüne neden olan Hasan Keşanlı kaçtığı Bulgaristan'da yakalandı. Kaza, 19 Ocak gecesi merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Belediyede temizlik işçisi çalışan Ramazan Sağlık, bisikleti ile evine giderken, arkasından gelen bir otomobilin çarpmasıyla yere düştü. Sağlık'ın üzerinden geçen otomobil ve sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sağlık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Otomotiv uzmanları ile görüşme yapan polis, kazaya karışan otomobil ile benzeyen bin 400 otomobil tespit edildi. Ekipler, otomobillerin tamamında hasar kontrolü yaptı. Kestel İlçesi'nde bulunan bir tamirhanedeki, 16 CKL 39 plakalı otomobilde, hayatını kaybeden Ramazan Sağlık'ın dokusu, kanı ve kılı tespit edilirken, otomobilin hasarlı olduğu görüldü. Araç sahibinin aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı da olan Hasan Keşanlı olduğu ve kazadan sonra otomobili tamirhaneye bırakıp, Bulgaristan'a kaçtığı öğrenildi. Bulgaristan polisi ile irtibata geçen polis Hasan Keşanlı'nın, İstanbul'a getirilmesini sağladı. Keşanlı, getirildiği Bursa'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Bursa