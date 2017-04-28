Çarptığı Liseli Sude'nin Ölümüne Neden Olmaktan İett Şoförüne Dava Açıldı

PENDİK'te okula giden 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan İETT otobüsünün şoförü Tarık Ulka hakkında, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlananan iddianamede, şüpheli Tarık Ulka'nın kullandığı İETT otobüsünün 30 Aralık 2016 tarihinde saat 08.40'ta Pendik'te yolun solundan sağına geçmek isteyen Sude Mete'ye (14) tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çarptığı belirtildi.



Soruşturma dosyasına gelen bilirkişi raporuna göre şüpheli Tarık Ulka'nın olayda kusuru bulunduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.



İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. - İstanbul