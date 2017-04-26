Çarpıp Kaçtı, Tampon Parçasından Yakalandı

Konya'da 9 yaşındaki Zülfikar Coşğun'un ölümüne sebep olan ve ardından kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yakalandı. Olay, 21 Nisan Cumartesi günü Konya'nın merkez Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinden bakkala gitmek için çıkan 9 yaşındaki Zülfikar Coşğun karşıya geçmek isterken cadde üzerinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Yaralı çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Zülfikar Coşğun kurtarılamadı.



3 BİN 100 ARAÇ İNCELENDİ



Olayla ilgili soruşturma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilk olarak olayın gerçekleştiği yere düşen 17 santimetrelik tampon parçasından aracın rengini tespit etti. Araçla ilgili detaylı çalışma başlatan ekipler, düşen tampon parçasında kullanılan malzemenin sadece bir otomobilde kullanıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler Konya genelinde bulunan bu modeldeki 3 bin 100 aracın listesini çıkararak incelemeye aldı. Ekipler araç sahiplerini telefonla arayıp şubeye çağırarak ve araç sahiplerinin evine giderek araçların üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri, 3 bin 100 araçlık listede bulunan 42 H 7212 plakalı otomobili yerinde incelemek için gittiği merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Kale Sokak'ta tamponu kırık vaziyette buldu. Araçtan düşen tampon parçasının bu araca ait olduğunu tespit eden ekipler, otomobili kullandığı öğrenilen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.E.'yi evinde yakalanarak gözaltına aldı. 17 yaşındaki M.E.'nin polisteki ifadesinde korkup kaçtığını söylediği öğrenildi. Çocuk Şubesine teslim edilen M.E.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



(Mustafa Beşer /İHA)