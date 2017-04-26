Çarpıp Kaçan Şoför Yakalandı

PENDİK'te motosikletle seyir halindeki Ayhan Koyuncu'ya çarpıp kaçarak ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.



15 Nisan günü Pendik Sanayi Mahallesi'nde 62 yaşındaki Ayhan Koyuncu'nun kullandığı motosiklete kimliği belirsiz kişi çarptı. Koyuncu olay yerinde hayatını kaybetti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin başlatmış olduğu çalışmada bir otomobilin kontrolden çıkarak önce Volkan G'nin kullandığı araca çarptığı daha sonra kontrolden çıkan aracın Koyuncu'nun kullandığı motosiklete çarptığı anlaşıldı.



Konuyla ilgili başlatılan çalışma sonucu çarpıp kaçan araç tespit edildi. Aracı kullandığı iddia edilen Numan K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



- İstanbul