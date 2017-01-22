Carole Ülkesine mi Dönüyor!

Fransız ekibi, Galatasaray'la 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Carole'a göz dikti.

Fransa Ligi takımlarından Marsilya'nın gözü Lionel Carole'de. Son dönemde hedeflerinin uzağında kalan Fransız ekibi, güçlü bir kadro için kolları sıvarken, Galatasaray'ın 25 yaşındaki sol bekini de listeye aldı.

İlk tercihi Wolfsburg ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Ricardo Rodriguez olan Marsilya, bu transferde sonuca ulaşamaması halinde Aslan'ın yıldızı için harekete geçecek.

Marsilya Sportif Direktörü Andoni Zubizaretta'nın transfer gözdeleri arasına giren Carole, bu sezon sarı-kırmızılıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Galatasaray ile 22 resmi karşılaşmaya çıkan Fransız oyuncu başarılı futboluyla öne çıkarken, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



Kaynak: Fotomaç



