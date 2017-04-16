Carole, Fransızların Takibinde!

Geçen sezon başında Fransa 2. lig takımı Troyes'tan 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen Carole, 5-6 milyon Euro seviyesinde gelecek her türlü teklife bırakılacak.



Fransız futbolcuya teklif yapmaya hazırlanan kulüpler arasında Lyon, Nice ve Marsilya'nın olduğu belirtildi.



HEDEFTE BONSERVİSİ OLMAYAN OYUNCULAR VAR



Transfer çalışmalarını sessiz ve derinden yürüten Galatasaray Yönetimi, Avrupa'da sözleşmesi bitecek oyuncuların durumunu yakından takip ediyor. Kontratı sona eren isimleri bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, menacerlere haber göndererek maliyet araştırması yapıyor.



(Fanatik)