Carmen Operası Sanatseverlerle Buluşacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Carmen" operasını sanatseverle buluşturmaya hazırlanıyor.



SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamada, opera edebiyatının en önemli birkaç yapıtından biri olarak kabul edilen ve dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen Carmen operasının, sanatseverlerin beğenisine sunulacağı belirtildi.



Operanın konusunun yanı sıra, Fransız besteci George Bizet tarafından bestelenen büyüleyici müziği sayesinde eserin ölümsüzlüğe ulaştığı vurgulanan açıklamada, operanın 28 Ocak'ta izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.



Carmen operası, Haldun Özörten'in günlük göndermeler içeren rejisi ile sahneleniyor. Yapıtın orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer Ulaş, koreografisini Serhat Nüfusçu, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstleniyor.



Bir tütün işçisi olan genç ve güzel Carmen'e gönlünü kaptıran ve bir süre sonra kendisinden sıkılan Carmen tarafından kandırıldığı izlenimine kapılan Onbaşı Don Jose'nin trajik serüvenin anlatıldığı operada, insana ait gerçekler renkli bir panorama şeklinde sanatseverlere aktarılıyor.