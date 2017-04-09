1. PERDE



Sevil'de Bir alan. Kışlanın önünde askerler kalabalığı izleyerek eğlenmektedir. Genç kız, subaylardan Morales'e yaklaşarak onbaşı Don Jose'yi aradığını söyler. Onun nöbetçi birlikle görevde olduğunu öğrenen genç kız, y,ne geleceğini belirterek uzaklaşır. Bu arada bando müziği eşliğinde yüzbaşı Zuniga ve onbaşı Don Jose komutasındaki nöbetçi birlik görevden döner. Morales, onbaşıya, güzel bir kızın onu aradığını bildirir. Don Jose, bunun köydeki güzel sevgilisi Micaela olduğunu hemen anlar. Zuniga, sigara fabrikasında çalışan bunca güzel kız varken Jose'nin sevgilisine olan sadakatine şaşmaktadır.



Fabrikada çalışan kızlar öğle tatiline çıkarlar. Bunların arasında güzelliği ve çekiciliği ile tüm erkeklerin ilgisini çeken Carmen de vardır. Carmen, aşktan söz eden şarkısı ile dans etmeye başlar. Uyandırdığı ilginin farkında, inatçı hayranlarını küçümseyerek reddetmekte, yalnız Don Jose ile ilgilenmektedir. Şarkısı bitince göğsünden çiçek koparıp onbaşıya atar ve işbaşı yapan arkadaşlarına katılarak fabrikaya döner. Don Jose şaşkın dururken, ona yaşlı annesinden haberler getiren Micaela gelir. Kızı sevinçle karşılayan Don Jose, görevi bitince hemen dönüp, uzun süredir arayamadığı annesine kendisini bağışlatacağını söyler. Micaela köye dönmek üzere uzaklaşır.



Sigara fabrikasından çığlıklar yükselir. Carmen bir kızla kavga etmiş ve onu bıçaklamıştır. Yüzbaşı Zuniga, Carmen'i sorguya çeker, olayın nedenini anlatmasını ister. Ama Carmen konuşmamakta kararlıdır. Zuniga, kızı tutuklamaya karar verir ve Don Jose'ye Carmen'i hapse götürmesini emreder. Özgürlüğüne kavuşabilmek içi tüm çekiciliğini kullanan Carmen, Don Jose'yi kandırmaya çalışır ve eğer kaçmasını sağlarsa onu Lillas Partia meyhanesinde bekleyeceğini döyler. Sonunda Don Jose, Carmen'in cazibesine dayanamayıp, kaçmasına göz yumar. Bunun üzerine Zuniga, onbaşıyı tutuklar.



2 .PERDE



Lillas Partia'nın meyhanesinde Çingeneler ve askerler eğlenmektedirler. Carmen, Don Jose'nin hapse atıldığını öğrenir. Bu sırada içereri giren ünlü boğa güreşçisi Escamillo, hayranları tarafından coşkuyla karşılanır. Boğa güreşlerinin sağladığı ödülden, kucak dolusu kadın aşkından söz eden aryasını söylerken, tüm ilgisini Carmen'e yöneltir. Ona adını sorar ve uzaklaşır.



Meyhaneye gelen Remendado ve Dancario, yeni kaçakçılık planı yapıp, sınırdaki gümrükçüleri oyalamaları için Frasquita, Mercedes ve Carmen'i aralarına almaya çalışmaktadırlar. Ancak Carmen, Sevgilisinin hemen dönebileceğini düşünerek onlara katılmayı reddeder. Uzaktan Don Jose'nin sesi duyulur. Carmen hemen onu karşılar, sevgilisi için dans eder, şarkı söyler. Kıza büsbütün bağlanan Don Jose, Carmen'e duyduğu büyük aşkı dile getirir. Carmen'e duyduğu büyük aşkı dile getirir. Carmen ona birlikte dağlara kaçmayı önerir. Bu sırada içeri giren Zuniga, Don Jose ile alay ederek çıkmasını emreder. Hakarete uğrayan Don Jose, Zuniga'ya saldırır. Remendado ve Dancario, araya girerek olayın büyümesini önler. Zuniga olanları ciddiye almaz ve Don Jose ile alay etmeyi sürdürür. Bunun üzerine Don Jose, Zuniga'yı tutklar; kaçakçılara katılmaktan başka şansı kalmamıştır artık.



3 .PERDE



Dağda, kaçakçılar şarkı söyleyerek ilerlemektedirler. Carmen, Don Jose'nin aşkından sıkılmaya başlamıştır. Fal bakarak vakit geçiren Frasquita ve Mercedes'e katılır. Onlara falda genç bir adam ve yaşlı bir zengin çıkmıştır. Carmen de fal bakmaya başlar. Ancak tüm kağıtlarda ölüm görmektedir. Dancario gelerek boğazı nasıl geçecekleri konusunda bilgi verir. Hepsi uzaklaşırken Miceale belirir; olanlardan duyduğu üzüntüyü dile getirir, Tanrı'dan yardım diler. Bu sırada bir tüfek sesi duyulur. Aşağı vadide tırmanan adama ateş edilmiştir. Escamillo görünür, mermi şapkasını delip geçmiştir. Don Jose, Escamillo'nun sevgilisi Carmen'i aradığını öğrenince bıçağı çeker, ancak Carmen ve diğerleri araya girerek kavgaya engel olurlar. Escamillo herkesi Sevilla'daki boğa güreşine çağırarak gider, 'beni seven oraya gelir' diye de bağırır. Saklandığı yerde kaçakçı





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Dekor: A.SEYHAN ATAMER





Işık: MÜFIT ÖZBEK, EMİN SARAÇOĞLU





Koreografi: DENİZ ÇIĞ





Kostüm: GİZEM BETİL





Orkestra Şefi: SUNAY MURATOV, M.NEZİH SEÇKİN





Sahneye Koyan: RECEP AYYILMAZ





Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=908



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Ankara Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi



Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı No: 20



Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Carmen



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır