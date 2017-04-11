Cari İşlemler Açığı Şubat Ayında 564 Milyon Dolar Arttı (2)

Cari işlemler açığı, Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 564 milyon dolar artarak, 2 milyar 527 milyon dolar ile beklentiler düzeyinde gerçekleşti.



Veri açıklanmadan önce 3.7225 lira düzeyinde olan dolar hızlı bir yükselişle 3.7306 liraya tırmanırken, euro da 3.9443 liradan 3.9487 liraya çıktı.



Merkez Bankası verilerine göre, 12 aylık cari işlemler açığı da 33 milyar 747 milyon dolara çıktı.



Merkez Bankası açıklamasında, "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 546 milyon dolar artarak 2 milyar 491 milyon dolara yükselmesi etkili oldu" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:



"Diğer taraftan, aynı dönemde



ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler 230 milyon dolar azalarak 154 milyon dolar,



hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler ise 200 milyon dolar artarak 519 milyon dolar oldu.



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 20 milyon dolar artarak 502 milyon dolara yükseldi.



Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 26 milyon dolar azalarak 645 milyon dolar oldu."



Merkez Bankası verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyon dolar azalarak 270 milyon dolara geriledi.



Bu dönemde 907 milyon dolarlık net portföy yatırımı girişi gerçekleşti. Buna göre, yurtdışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 331 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 179 milyon dolar net alım yaptı.



Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, 335 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ise 245 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.



Diğer yatırımlar, 2.01 milyar dolar tutarında net giriş gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıklarında 1 milyar 625 milyon dolar net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları da 936 milyon dolar net artış oldu.



Merkez Bankası verilerine göre, hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 135 milyon dolar ve 280 milyon dolar net kredi borçlanması yaparken, bankacılık sektörü ise 256 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. - İstanbul