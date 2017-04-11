Cari İşlemler Açığı Şubat Ayında 564 Milyon Dolar Arttı

Cari işlemler açığı, Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 564 milyon dolar artarak, 2 milyar 527 milyon dolar ile beklentiler düzeyinde gerçekleşti.



Merkez Bankası verilerine göre, 12 aylık cari işlemler açığı da 33 milyar 747 milyon dolara çıktı.



Merkez Bankası açıklamasında, "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 546 milyon dolar artarak 2 milyar 491 milyon dolara yükselmesi etkili oldu" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:



"Diğer taraftan, aynı dönemde



ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net girişler 230 milyon dolar azalarak 154 milyon dolar,



hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler ise 200 milyon dolar artarak 519 milyon dolar oldu.



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 20 milyon dolar artarak 502 milyon dolara yükseldi.



Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 26 milyon dolar azalarak 645 milyon dolar oldu." - İstanbul