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Cari Açık, Kasımda Beklentilerin Altında
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Cari Açık, Kasımda Beklentilerin Altında

Cari işlemler dengesi, kasım ayında 2.27 milyar dolar açık verdi.

Cari Açık, Kasımda Beklentilerin Altında

Cari işlemler dengesi, kasım ayında 2.27 milyar dolar açık verdi.

Kaynak: Dunya.com

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