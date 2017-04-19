Caretta Caretta Kıyıda Ölü Bulundu

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde dev caretta caretta kıyıda ölü olarak bulundu. Dev kaplumbağanın kafasındaki kurşun izleri dikkat çekti.



Gümüşlük Mahallesi Koyunbaba mevkiinde bulunan sahilde gezen vatandaşlar karaya vurmuş halde caretta caretta buldu. Dünyada nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağasını inceleyen vatandaşlar kafasında kurşun izi görünce şok oldu. Kaplumbağayı bulan Mahalle muhtarı Yılmaz Çinçik, caretta carettanın kabuğunda 2 kurşun izi olduğunu, 1 kurşunun ise kafasına isabet ettiğini gördü. Jandarma ekiplerine haber veren Çinçik, kaplumbağayı karaya çekerek ekiplerin gelmesini bekledi. İnceleme yapan jandarma ekipleri caretta carettanın Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderilmesi gerektiğini söyledi. - MUĞLA