Opera dünyasının iki yıldız yorumcusunun müzikal düellosu İş Sanat'ta…



Cappella Gabetta



Andres Gabetta: Şef



Simone Kermes: Soprano



Vivica Genaux: Mezzo-Soprano



Barok Çekişmeler: Faustina Bordoni Francesca Cuzzoni'ye karşı



Barok ve erken klasik dönem eserlerine getirdikleri yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Cappella Gabetta bir kez daha İş Sanat sahnesine konuk oluyor. Birçok uluslararası festivalde boy gösteren topluluğun şefi, uzun yıllar Basel Oda Orkestrası'nın daimi şefliğini de üstlenen ve aynı zamanda son derece parlak bir barok kemancı olan Andres Gabetta. Bu özel gecede Cappella Gabetta iki başarılı sopranoya eşlik edecek: Alaska doğumlu mezzo-soprano Vivica Genaux ve Alman koloratur soprano Simone Kermes. Hem barok hem de bel canto repertuvarlarının önde gelen isimlerinden Vivica Genaux, yalnız sesi ve mükemmel tekniğiyle değil, kahramanları müthiş bir canlılıkla yorumlamasıyla da müzik dünyasında özel bir yere sahip. Olağanüstü bir ses aralığına sahip olan Simone Kermes ise, aldığı birçok ödülle opera-şan dünyasının zirvesindeki isimlerden biri.