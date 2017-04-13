Cappadox 2017'nin İlk Konseri:
Cappadox'un ilk konseri için Kaan Tangöze, 18 Mayıs saat 19.00'da Uçhisar Çiftlik Evi'nde katılımcılarla buluşacak.
Tangöze, kendi bestelerinin yanı sıra solo kariyerinin ilk albümü "Gölge Etme"de yer alan Özdemir Asaf'ın, Aşık Mahzuni Şerif'in, Karacaoğlan'ın şiirlerini Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde Cappadoxlularla birlikte seslendirecek.
Türkiye rock müziğinin önde gelen gruplarından Duman'la çalışmalarının ardından çıkardığı "Gölge Etme"de Kaan Tangöze, vokalin yanı sıra, akustik gitara ve mızıkaya da yer veriyor.
Bu yıl 18 – 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında "Dünyadan Çıkış Yolları" teması altında üçüncüsü düzenlenen Cappadox, Volkswagen ana sponsorluğunda Kapadokya'nın özel doğasında gerçekleşiyor.