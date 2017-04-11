Çapkın ile Polisler Arasında Geçen Şok Diyalog

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile polisler arasında geçen diyalog, FETÖ iddianamesinde yer aldı. Çapkın'ın, polislere, "Bu operasyonları yaparsanız sizin ve benim başıma ne geleceğini biliyor musunuz" dediği, memurların "Evet" cevabının ardından, "O zaman Allah size yardımcı olsun. Ben telefonu kapatıp gidiyorum" diyerek ayrıldığı iddia ediliyor.



Bursa'da terör suçları savcılığı tarafından hazırlanan ve Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 36'sı firari 80 sanık hakkındaki iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. İddianamede gizli şahit sıfatıyla ifade veren 'Hikmet', "2013 yılı Ramazan ayında mütevelli heyet toplantısında 'il imamı' Cansun Sarıyıldız, bizlere hitaben Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek 'Başbakan eskisi gibi değil. Söz dinlemiyor. Yanlış yollara girdi. Gezi olaylarında haksızdı. Sizin bilmediğiniz şeyler var. Başbakan ve ailesi hırsızlık yapıyor. Elimizde bilgi ve kayıtlar var. Hatta hoca efendiye küfrettiğine dair Başbakan'ın kayıtları var. Zaten Amerika ve Avrupa da bu adamın üstünü çizmiş, gidecek' şeklinde konuşmalar yaptı" dedi.



Sarıyıldız, emniyet müdürü ile polisler arasında geçen diyaloğu anlatmış



17-25 Aralık 2013 tarihinde İçişleri Bakanı ve diğer bakanların çocukları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca operasyon yapıldığı günlerde, Cansun Sarıyıldız'ın bütün Bursa mütevelli heyet mensuplarını topladığını anlatan Hikmet, "Bu toplantıya girişte cep telefonlarımızı yeni mütevelli heyet imamı olan Şerif Keskin'e teslim ettik. Cansun Sarıyıldız, buradaki toplantıda da bizlere hitaben, '17-25 Aralık günü yapılan operasyonla ilgili olarak polisler İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a gidip, operasyonla ilgili zarfı gösteriyorlar. Hüseyin Çapkın gösterilen zarfı okuyor. Daha sonra Çapkın, 'siz bu işi yaparsanız sizin başınıza ne geleceğini biliyor musunuz' diye soruyor. Görevli polis memurları da bildiğini söylüyor. Daha sonra emniyet müdürü, 'peki benim başıma ne geleceğini de biliyor musunuz' dediğinde, memurlar da 'evet biliyoruz' diyorlar. Bunun üzerine Hüseyin Çapkın, 'o zaman Allah size yardımcı olsun. Ben telefonumu kapatıp gidiyorum' diyerek görevlilerin yanından ayrıldı.' Bu durumu bize Sarıyıldız söyledi. Bizlere 'bütün olun, dağılmayın, hizmete devam edin' şeklinde sözler sarf etti" diye konuştu.



Bir marketler zincirini değerinin 2 buçuk katına satmışlar



Gizli tanık 'Işık'ın iddianamede bir marketler zincirinin satışıyla alakalı, "Bir marketler zinciri daha önce cemaate aitti. İl imamı Cansun Sarıyıldız, banka şubelerine marketlerden 12 milyon liralık Ramazan paketi satın alınması hedefi koymuş. Bir kişiden adedi 40 ile 70 lira olmak üzere bin adet yardım paketi alınması sağlandı. Kişi ya da firma çalışanları tarafından bu miktar para Bank Asya Şubesi'ndeki hesabından marketlerden sorumlu kişinin hesabına aktarıldı. Bu şekilde marketin bilançosu yüksek gösterildi. Bu marketlerin değeri 200 milyon lira iken, iki buçuk katına bir fiyat üzerinden satıldı. Bu şekilde Bank Asya şubeleri de bir anlamda dolandırıcılık eyleminde kullanılmış oldu" açıklamasını yaptı. - BURSA