Canyon Ranch Otel Türkiye'den Çekiliyor

Alman otelcilik devi Steigenberger ve ABD'li Edition Hotels'in Türkiye'deki bazı operasyonlarını kapatmasından sonra önemli bir marka daha çekilme kararı aldı. Jet sosyetenin uğrak markası ABD'li Canyon Ranch, Milas- Kaplankaya'da ultra lüks otelini geçen yıl temmuz ayında açmıştı.

250 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA HİZMETE GİRDİ

250 milyon dolarlık yatırımla hizmete giren otel, ABD dışında markanın ilk küresel operasyonuydu. Projenin otel bölümü olan 141 odalı Canyon Ranch Wellness Resort, 1 Temmuz'da kapılarını açmış, ilk etabı biten 76 villa ise haziranda teslim edilmişti.

6 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKMIŞTI

Bu ultra lüks villalar 1 ila 6 milyon dolar arasında satışa çıkmıştı. İşte o dev bir yıl geçmeden Türkiye'den çekilme kararı aldı. 1 Mayıs'tan itibaren Canyon Ranch'in Türkiye'den ayrılacağı haberi ise şirketin CEO'su Susan Docherty'den geldi.

"KALBİM TÜRKİYE İÇİN AĞLIYOR"

Yıllarca otomotiv endüstrisinde üst düzey yöneticilik yapan Docherty, "Türkiye muhteşem bir yer. Dürüst olmam gerekirse kalbim Türkiye için ağlıyor. İki yıl bu proje için sürekli Türkiye'ye gittim. Çok güzel bir doğası var ancak Türkiye, yaşadıklarını hak etmiyor. Türkler bu olanları hak etmiyor. Turizm ve seyahat sektörü büyük yara aldı" görüşünü savundu.

GM'in 109 yıllık tarihinde ilk kadın Başkan Yardımcısı olan ve Avrupa Bölgesi'ni bir dönem yöneten Susan Docherty'nin CEO'luk yaptığı Canyon Ranch, 1979'da kuruldu.