Çantasında 95 Dinamit Lokumuyla Yakalanan Yolcu Gözaltında (2)

SERBEST BIRAKILDILAR



Gözaltına alınan C.A. ve H.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dinamitleri satan H.B. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, C.A. tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İfadesinde İstanbul'da oturduğunu, Konya'da define aramak için dinamitleri satın aldığını anlatan C.A. da mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



