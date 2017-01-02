Çanta Hırsızlığı Iddiası

Adana'da, bir kadının omuz çantasını alarak kaçan iki şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde A.Ö. ve S.K, oğlu ile birlikte gittiği kırtasiyede form dolduran N.A'nın masa üstüne bıraktığı omuz çantasını alarak kaçtı.



İhbar üzerine çevrede önlem alan polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekipler, zanlıları merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi ara sokaklarında çantayı kontrol ederken yakaladı.



Mağdur kadın tarafından teşhis edilen şüpheliler, gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezine götürüldü.



Polisin, iki şüphelinin, son günlerde aynı bölgede yaşanan "kapkaç" olaylarının faili olma ihtimalini de soruşturduğu öğrenildi.