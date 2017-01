Canpolat, Kan Bağışı Kampanyasına Giresun'dan Destek Oldu

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Giresun Osmanlı Ocakları il ve ilçe başkanlıklarını ziyaret için geldiği kentte kan bağışı kampanyasına destek oldu.



Osmanlı Ocakları basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre; Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Ordu ilinde gerçekleştirilen yapılan güreş müsabakalarını takip etti. Karadeniz Osmanlı Ocakları 3'üncü Bölge Başkanı İsmail Okan Şenol ve Giresun İl Başkanı Nevzat Çakrak ve ilçe başkanları tarafından Ordu'da karşılanan Canpolat, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'la müsabakaların yapıldığı Ordu Kapalı Salonu'nda bir araya geldi. Bir süre yapılan maçları seyreden Canpolat, daha sonra Giresun'a hareket ederek Giresun Osmanlı Ocakları İl ve İlçe Başkanlıkları'na ziyaret gerçekleştirdi.



Canpolat, Giresun'da ilk olarak kan bağışı kampanyasına destek verdi. Kurucu Genel Başkan Canpolat: "Kızılay'a verilen destek devletimize ve milletimize verilmiş bir destektir" dedi. Canpolat sözlerine şöyle devam etti: "15 Temmuz'da vatanımıza canımızı seve seve vermeye hazırdık, şimdide kanımızla irademize sahip çıkmamız gerekiyorsa bunu yapmaktan üşenmeyeceğiz. Kan her an her vatandaşın ihtiyacı olabilecek hayati ölçülerde muhafaza edilmesi gereken bir yaşam vesilesidir. Kan stok oranlarının her zaman en az ihtiyaç duyulduğu kadar olması gerekir. Her vatandaşımızın zor anında yardımına koşan Kızılay'a kan bağışı şahsın kendi sağlığına yaptığı en büyük tedbirdir. Sağlıklı yaşam için kan bağışı başlıca bir önem gerektirir. Toplumumuz artık hacamat yerine kan bağışı yapmaktadır. Bu yöntem daha sağlıklı ve hijyenlidir. Vatandaşlarımızı bu hususlarda iyi bilgilendirirsek şu anda ki mevcut yapılan bağış oranın artacağı kanaatindeyim" diye konuştu.



Canpolat, kan bağışından sonraki ilk ziyaretini Giresun İl Başkanlığı'na gerçekleştirdi. Burada Giresun İl Başkanı Nevzat Çakrak ve üyeleriyle bir süre sohbet eden Canpolat, il başkanlığı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Osmanlı Ocakları'nın çalışmalarının hızla ilerlediğine işaret eden Canpolat, daha sonra sırasıyla Tirebolu, Görele ve Dereli Osmanlı Ocakları ilçe başkanlıklarını ziyaret edip sohbet gerçekleştirdi. - GİRESUN