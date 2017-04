Canon video kameralara kullanım kolaylığı getiren yazılım güncellemesi duyurdu.





Canon, video kameraları ve Sinema EOS fotoğraf makineleri için büyük bir güncelleme paketi duyurdu. Güncelleme hem yeni film çekimi seçenekleri hem de kullanım kolaylığı getiriyor.



Canon Europe yaptığı açıklamayla EOS C700, EOS C100, EOS C100 Mark II, XC15, XC10, ME20F-SH ve ME200S-SH olmak üzere yedi profesyonel video kamera modeli için yazılım güncellemesi yayınladığını duyurdu.



Yeni kamera yazılımları film çekimi seçeneklerini, iş akışına yönelik iyileştirmeleri, lens düzeltmelerini ve kullanım kolaylığını içeren önemli güçlendirmeler sunuyor. Kamera yazılımında yapılan güncellemeler şöyle:



İşte Modellerin yeni güncellemeleri ve Özellikleri:



EOS C700 modeline yönelik güncellemeler 4K/QFHD ProRes, 4,5K Maksimum 100 kare/sn, 4,5K sinemaskop 120 kare/sn, 422 HQ 10 bit 60 kare/sn, 2K ve daha fazlası dahil CODEX CDX-36150 kullanıldığı zaman ekstra kayıt modları sunuyor. Yeni güncelleme, aygıt yazılımını CODEX CDX-36150 RAW kayıt cihazında yükseltme seçeneği de sunuyor.

EOS C100 ve C100 DAF modellerine yönelik güncellemeler ile EF35mm f/1.4L II USM, EF50mm f/1.8 STM, EF-S18-135mm f/3.5-56 IS USM ve EF24-105mmf/1.4L IS II USM'yi içeren lenslerde periferi aydınlatma düzeltmesi verilerinin kullanılmasına olanak tanınıyor. Yeni aygıt yazılımı güncellemesi CN7x17KAS S*; CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S* ve CN20 x 50 IAS için Sinema Servo Lens Desteği sunuyor.

EOS C100 Mark II modeline yönelik yeni aygıt yazılımı güncellemesi, çekim hızı değiştirildiğinde enstantane açısını koruyan bir enstantane açı önceliği modunu içeriyor. Bu güncelleme yeni EF-24 -105 f/4 L IS USM II lensi ile periferi aydınlatma düzeltme verisine de olanak tanıyor.

Canon XC10 ve XC15 modellerine yönelik güncellemeler CFast kartlar için VPG130 (Video Performans Garantisi 130) standardının desteklenmesini sağlıyor.



Canon ME20F-SH ve ME200S-SH



Canon ME20F-SH ve ME200S-SH modellerine yönelik yeni aygıt yazılımı Enstantane Önceliği (Tv), Diyafram Önceliği (Av) ve Otomatik Gain Kontrolü (AGC) gibi yeni otomatik pozlama modlarını içeriyor. Kullanıcılar artık Otomatik veya Manuel ND filtresi işlemini seçme olanağına da sahipler. ME20F-SH modelinde Sinema Servo Lens Desteğinde yükseltme yapılarak CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S de dahil edildi; ve artık EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM, EF35mm F1.4L II USM ve EF24-105mm F/4L IS II USM lensleri de; ME20F-SH ve ME200S-SH tarafından destekleniyor. CP İnce Ayar menüsüne yeni bir ayar eklenerek Kroma anahtarı sistemi kullanılırken daha iyi görüntü kalitesi elde edilmesi sağlandı. Son olarak ME20F-SH ve ME200S-SH, kamera Otomatik moda ayarlandığında artık daha iyi beyaz ayarı yapılabilmesini sağlıyor ; 25PsF seçeneğinin eklenmesiyle 25P çekim yaparken monitör bağlantısı ve izleme için daha iyi destek sunuluyor.



*AF işlevleri, sadece DAF özelliği etkinleştirilmiş olan kamera/fotoğraf makinesi gövdelerinde kullanılabilir. DAF etkin olsa bile CN20 lenste AF kullanılamaz.



