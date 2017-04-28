Canon Powershow Sx730 Hs, Yeni İnce Süper Zoom Özellikli

Canon zoom canavarı yeni dijital fotoğraf makinesi PowerShot SX730 HS'yi Tanıttı.





Canon PowerShow SX730 HS, Yeni ince Süper Zoom Özellikli!



Canon, seyahat serisinin yeni ince süper zoom modeli PowerShot SX730 HS'yi tanıttı. Pantolon cebine sığabilen model, saniyede 5.9 kare sürekli çekim yapabilirken 40X optik, 80X ZoomPlus imkanı sunuyor. Bluetooth özelliğiyle fotoğraf makinesi çantanızda dururken cep telefonundan fotoğraflara bakabilirsiniz!



Canon PowerShot SX seyahat serisine yeni bir ince ve güçlü süper zoom fotoğraf makinesi olan PowerShot SX730 HS modelini ekledi. Cebe sığan tam donanımlı bir kompakt cihaz olan PowerShot SX730 HS'de; 20,3 MP CMOS sensör ile DIGIC 6 işleme gücü birleşiyor. Böylece 5,9 kare/sn'de sürekli çekim yapma kapasitesine sahip oluyor.



İster spontane sokak performansları, ister ilk kez keşfe çıktığınız şehirlerin hareketli pazar ortamları; ister göz alıcı gün batımı veya manzara çekimleri olsun, PowerShot SX730 HS tüm maceralara ayak uyduran mükemmel bir seyahat yoldaşı.



Hem yakın hem uzak çekim için





Geniş açı, 40x optik zum lensi ve 80x ZoomPlus kapasitesi sunan PowerShot SX730 HS hem yakın hem de uzaktan çok yönlü çekim yapmak için ideal. Sadece 39,9 mm kalınlığında olan ve; sırt çantanızın yan cebine veya kot pantolonunuzun cebine rahatlıkla sığan bu fotoğraf makinesi, hareket halinde çekim yapmak için ideal bir seçenek. 0,12 saniyelik yüksek AF hızları ve 8 modlu Akıllı IS ve video çekiminde 5 eksenli geliştirilmiş Dinamik IS kapasitesi ile fotoğraflarınız ve Full HD videolarınız; çevrenizdeki ortamdan veya elinizden kaynaklanan sarsılmalara rağmen her zaman kusursuz bir şekilde odağa alınır ve dengeli olur.



Canon PowerShow SX730 HS'da Instagram için kısa video modu var





PowerShot SX730 HS'nin hareket halinde hemen ve kolayca kullanabileceğiniz Yaratıcı Çekim Moduyla fotoğraf makinesi çektiğiniz görüntüye farklı filtre ve efektler uygulayarak otomatik olarak beş ek versiyon üretir ve size konunuzu çekmek için yeni ve beklenmedik yollar sunar.



Hızlı ve ağır çekim dahil farklı oynatma seçenekleriyle dört veya beş saniyelik Full HD klipler kaydeden Kısa Video Klip moduyla Instagram™ Story çekimlerinize yaratıcılık katabilirsiniz. Fotoğraf makinesinin büyük, eğilebilir, 7,5 cm LCD ekranıyla, en zorlayıcı açılardan dahi çekim yapabilir, kompozisyonlarınızda yaratıcı olabilirsiniz. Ayrıca tarih damgası özelliğini kullanarak dünyanın dört bir yanında yaptığınız keşiflerin her anını doğru bir şekilde belgeleyebilirsiniz.



Canon PowerShow SX730 HS ile Cebe anında bağlantı!





Wi-Fi bağlantısı ile anında cep telefonunuza bağlanabilir ve ister uzaklardaki bir ülkenin tapınağına yaptığınız ziyaret; ister size yakın bir şehirdeki hafta sonu tatili olsun, sizin için en anlamlı anları arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Bluetooth bağlantısını kullanarak fotoğraf makinesi ile akıllı telefon arasında sabit bağlantı kurabilir; makineniz çantanızda dururken fotoğraflarınıza akıllı telefondan bakabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı sayesinde uzaktan kumandalı çekim de yapabilir; özellikle grup öz çekimleri yaparken bu özellikten yararlanarak grup çekimlerinize tüm yeni arkadaşlarınızı dahil edip hiçbirini unutmazsınız. Ayrıca Camera Connect Uygulamasını kullanarak, akıllı telefonunuz üzerinden alınan GPS verileriyle çektiğiniz tüm fotoğraflarınızın konum bilgilerini kolayca eşitleyebilir, nereye giderseniz gidin maceralarınızın yerini tam olarak gösterebilirsiniz.



Canon PowerShot SX730 HS – Temel özellikler:



Her anı yakalayan hafif ve zum kapasiteli seyahat makinesi

Gece veya gündüz, size en çok gurur veren anları yakalamak için ideal

Zahmete girmeden mükemmel Full HD videolar kaydedin

İsterseniz basit isterseniz geliştirilmiş bir makine olarak kullanın

Kolay paylaşım için rahat bağlantılar



Ayrıntılı teknik özellikler



Kutu içeriği





Eksiksiz özelliklere sahip bu fotoğraf makinesiyle seyahatlerinizdeki muhteşem ayrıntıları ölümsüzleştirmek için ihtiyacınız olan tek şey bir hafıza kartı ve bir fotoğraf makinesi çantası



Dijital Fotoğraf Makinesi PowerShot SX730 HS

Bilek Askısı WS-800

Pil Paketi NB-13L

Pil Şarj Cihazı CB-2LHE

AC Kablosu

Kullanıcı Kılavuzu Seti



Canon



http://www.teknotalk.com/canon-powershow-sx730-hs-56913/