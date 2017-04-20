Cannes-Torcy Terör Hücresi Davası Başladı

Fransa'da sansasyonel eylemler planlarken yakalandıkları bildirilen ve yaşadıkları yer dikkate alınarak Cannes-Torcy terör hücresi adı verilen 3'ü firari 20 kişinin yargılanmasına başlandı.



Yahudilerin alışveriş yaptığı bir markete 2012 yılında el bombasıyla düzenlenen ve bir kişinin yaralandığı saldırıyı planladıkları iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıkarıldı.



Özellikle askeri ve sivil hedeflere saldırmayı planladıkları iddia edilen sanıkların yakalanmasının bir dizi saldırıyı önlediği iddia ediliyor.



Suçlanan kişilerden 10'unun hapiste, yedisinin şartlı tahliye hakkını kullandığı bildirilirken, firarda olan üç kişiden ikisinin ise Suriye'de olduğu düşünülüyor.



Yaşları 23 ila 33 arasında değişen zanlıların lideri olduğu değerlendirilen 28 yaşındaki Jeremie Bailly'nin kiraladığı bir yerde bomba yapmak için kullanılan malzeme bulunmuştu.



Çete üyesi olduğu düşünülen bir kişi ise 2012'de yapılan bir operasyonda öldürülmüştü.