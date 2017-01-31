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Cannes'da Jüri Başkanlığını Almodovar Yapacak
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Cannes'da Jüri Başkanlığını Almodovar Yapacak

Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını bu yıl İspanyol Yönetmen Almodovar yapacak.

Cannes'da Jüri Başkanlığını Almodovar Yapacak

Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını bu yıl İspanyol Yönetmen Almodovar yapacak.

Kaynak: Dunya.com

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