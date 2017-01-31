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Cannes'da Jüri Başkanlığını Almodovar Yapacak
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Fitch'ten Yeni Değerlendirme
Cannes'da Jüri Başkanlığını Almodovar Yapacak
31 Ocak 2017 Salı 17:07
Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını bu yıl İspanyol Yönetmen Almodovar yapacak.
Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını bu yıl İspanyol
Yönetmen
Almodovar yapacak.
Kaynak:
Dunya.com
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