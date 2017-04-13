Cannes'da Büyük Ödül İçin Yarışacak Filmler Belli Oldu

70. Cannes Film Festivali'nde ana kategoride Altın Palmiye ve diğer ödüller için yarışacak yönetmenler arasında Fatih Akın'ın yanı sıra, en büyük ödül olan "Altın Palmiye"yi kazanmış yönetmen Haneke ve Oscar ödüllü yönetmen Michel Hazanavicius da yer alıyor.