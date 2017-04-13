Canlı Yayınlar Davetsiz Misafir Herkesi Şaşırttı



İzmir'in Menderes ilçesinde, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkından bölgesel bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, yayın sırasında bir vatandaşın "İhtiyacım var Bülent hocam. Yardımcı olabilir misiniz?" sözleri karşısında şaşırdı.