Canlı Yayında Cinayet !

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland şehrinde bir şahıs, tanımadığı 70 yaşlarındaki adamı öldürdü. Şahıs, cinayet anını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı. Kız arkadaşından ayrıldığı için moralinin bozuk olduğunu söyleyen Steve Stepnans isimli şahsın tanımadığı 70 yaşlarındaki Robert Goodwin'i sosyal medya hesabından canlı yayın sırasında öldürmesi üzerine Clevelend polisi seferber oldu. Cleveland Polis Şefi Calvin Williams, Steve Stephans isimli zanlının silahlı ve tehlikeli olduğunu ifade etti. Cleveland Belediye Başkanı Frank Jackson ise, zanlıya "Kimseye bir zarar verme, polise teslim ol" diye çağrıda bulundu. Stephens yayınladığı bir videoda bir düzineden fazla insanı öldürdüğünü söylerken, Cleveland Polis Şefi Calvin Williams polisin bu bilgileri doğrulamadığını söyledi. Williams, zanlıyla bağlantılı başka kurban bilmediklerini söyledi. Williams, Stephens'ın arkadaşı ve ailesi ile konuştuklarını belirterek, "Bugün olanlara bir anlam veremiyorum" dedi. Stephens'in görüntüleri pazar günü öğleden sonra sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ifade edilirken, zanlıya ait hesabın kapatıldığı öğrenildi. Görüntüde arabasında otururken kendini çekmeye başlayan saldırgan, "Birini buldum. Onu öldüreceğim. Bu yaşlı adamı öldüreceğim" ifadelerini kullanıyor.



(İHA)