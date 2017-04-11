Canlı Yayına Geç Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan Helallik İstedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber, ATV ortak yayınında gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, canlı yayına geç kaldığı için konuk gençlerden ve izleyicilerden özür dileyip helallik istedi.

"1 MİLYAR 100 MİLYON İNSANA SESİMİZİ DUYURUYORUZ"

Turkuaz medya'nın yeni kanalı A news'in yayın hayatına başladığını söyleyen sunucu Salih Nayman, "1 milyar 100 milyon insana buradan sesimizi duyuracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından satırbaşları:

Urfa'dan çıkışımız kolay olmadı. Otobüsle değil makam aracıyla havaalanına gidelim ki buraya yetişelim dedik ama buna rağmen yetişemedik. Kusura bakmayın gecikmeli oldu hakkınızı helal edin. Ekranları başındakiler de bize haklarını helal etsin umarım bunu telafi ederiz.

KILIÇDAROĞLU ONLARIN TEK ADAMLIĞINDAN BAHSEDİYOR MU?

Şunu çok iyi kavramamız lazım kuvvetler ayrılığı prensibinde malum yasama yürütme yargı erkleri var. Tek adamlık dediğimiz zaman ne anlaşılır. Yasama yürütme yargıyı adetea bir kişi almış götürüyor anlaşılır burada bu söz konusu değil. burada ise böyle bir şey söz konusu değil. Burada sadece yürütmenin bir kişide toplanmasıdır. Şuanda bir çft başlılık var. Buradan ben zaman tünelinde gitmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hem CHP'nin genel başkanıydı hem de ülkenin Cumhurbaşkanıydı. Aynı şekilde İsmet İnönü hem parti genel başkanıydı hem de Cumhurbaşkanıydı. Acaba şuanda partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'dir diyen Kılıçdaroğlu onlarında tek adamlığından bahsediyor mu? Hayır.

"1,2 YA DA 3 YARDIMCI OLACAK"

Yeni süreçte başbakan, cumhurbaşkanı ikilemi ortadan kalkıyor ve sadece Cumhurbaşkanı olacak. Yeni süreçte Cumhurbaşkanının 1,2 ya da 3 yardımcısı olacak. Çift kamaralı döneme baktığımızda 600 üzerinde milletvekili ve senatör vardı. Şuanda Türkiye'nin nüfusu 80 milyon oldu temsilde adaleti sağlayacaksak benim sizinle bazı örenekleri paylaşmamda fayda olacak. Örneğin şu anda Almanya'da nufüs 82 milyon. Vekil sayısı 667. Milletvekili başına düeşn kişi 123 bin. Fransa nufüz 66 milyon kişi milletvekili 925. Milletvekili başına düşen 75 bin. İspanya nufüz 44 milyon milletvekili 616 milletvekili başına düşen kişi 63 bin.

TÜRKİYE'DE SİYASETİ KİRLETTİLER

Türkiye'nin bir anayasaya ihtiyacı olduğu malum. Tüm siyasi partiler meydanlarda millete yeni anayasa sözü verdiler. Yeni anayasa sözü verenler bu konuda bir adım attılar mı? Hayır. 60 madde üzerinde bir yere kadar gelindi fakat son anda baktık ki CHP geri vitese taktı. HDP'yi zaten söylememe gerek yok. O dönemde MHP ile bu konuda arkadaşlarımız görüşmeye devam ettiler. Siyasetin uzlaşma boyutunda bunlar yok. Türkiye'de siyaseti kirlettiler. Bu ülkenin yönetiminde zaman kaybına tahammülüm yok, bunu aşmamız lazım. Mutabakat dilini özlüyorum. Siyaset bir uzlaşma sanatıdır fakat bizde niye yok? Biz beyaz diyoruz, onlar siyah diyor. Bunu Erdoğan demişse tam aksini söyleyeceksin. Böyle siyaset olmaz ki. Batı'da bir uzlaşmayı yakalıyorlar. 18 madde ile milletin karşısına çıktık. Bakıyorum ki ana muhalefetin başındaki zat bir defa 18 maddeyi okumamış, bilmiyor.