Canlı Yayına Bağlanan İzleyiciden Şaşırtan İtiraf: Evli Kadınla İlişkim Var

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan izleyicinin itirafları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Canlı yayına bağlanıp ismini vermeyen izleyici evli olduğunu, aynı zamanda başka bir kadınla da ilişkisini olduğunu ve ikisini de bırakmak istemediğini belirtti.

Buraya kadar her şey normal diyebilirsiniz. Ancak izleyicinin, ilişkisi olduğu kadının da başka bir adamla evli olduğunu itiraf etmesi "yok artık" dedirtti.