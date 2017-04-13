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Canlı Yayın Duyurusu
Lyon ve Beşiktaş taraftarının stada girişini şu an CANLI yayınlamaktayız.
13 Nisan 2017 Perşembe 21:06
Lyon
ve
Beşiktaş
taraftarının stada girişini şu an CANLI yayınlamaktayız
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[9497306] DHA
Besiktaş
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Beşiktaş
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Lyon
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