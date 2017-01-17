Canlı Yayın Duyurusu

DHA: Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit düşen polis memuru Mahmut Ava memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Canlı Yayın Duyurusu

DHA: Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit düşen polis memuru Mahmut Ava memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Canlı yayındayız

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